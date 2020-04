Fællessang og fællesskab i Rådhusparken

Det blev en stor succes, der udløste mange positive tilbagemeldinger, da beboerne i Rådhusparken i Lillerød Skærtorsdag sang i fællesskab fra altaner, terrasser og et fællesareal.

Det var beboer i Rådhusparken, Christina Causse, der havde fået idéen.

"Jeg så et klip i fjernsynet, hvor der var fællessang i København. Det synes jeg så hyggeligt ud og er en god idé, fordi vi ikke kan være sammen med hele familien, som det er lige nu," siger Christina Causse og fortsætter:

"Gennem fællessang - fra hver vores altan eller terrasse - kunne vi være sammen i Rådhusparken og få en følelse af sammenhold og fællesskab. Rådhusparken er ideel til fællessang, fordi vi har et fællesareal, som er omringet af lejligheder og rækkehuse."

"Da musiker og sanger Marcel Gbekle bor ovenover mig, lå det lige til højrebenet at spørge ham, om han ville synge for, og det ville han gerne. Marcel har fået aflyst en del koncerter, og samtidig ville han gerne gøre noget for lokalsamfundet og styrke vores stærke sammenhold her i Rådhusparken. Derudover synes han, at fællessangen binder os på den ene side af fællesarealet og familierne på den anden side sammen her i Rådhusparken."

Christina Causse oplyser, at der blandt de mange tilbagemeldinger var udsagn som: "Det var en god idé" og "Jeg har tænkt på den samme idé".

Hun tilføjer:

"Til sidst - efter vi havde sunget 'I Danmark er jeg født', var der én der sagde: "Jeg kunne næsten ikke synge, for jeg blev helt rørt, jeg fik tårer i øjnene", og en anden sagde: "Jeg får helt gåsehud af den sang"."