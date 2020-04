Morskaberne har succes med 'Gourmet Fredag', hvor man over to fredage har udleveret 225 kuverter gennem den til lejligheden opfundede 'Gourmet Drive In'.

Artiklen: Fælles påskefrokost – hver for sig

Hos det lokale firma Morskaberne har man succes med 'Gourmet Fredag', hvor man over to fredage har udleveret 225 kuverter gennem den til lejligheden opfundede 'Gourmet Drive In'. Nu tilbyder Morskaberne gourmet-påskefrokost Langfredag 10. april.

Indehaver Gerth Sloth Berthelsen siger:

"Tilbagemeldingerne på vores initiativ har været rigtigt gode, og vi har tilmed set, at nogle af vores kunder har postet billeder af deres 'hjemmerestaurant' med den gode mad, vi har leveret til dem i samarbejde med Skoemagerkroen."

"En kunde købte ni tapasbokse og afleverede dem efterfølgende på dørtrinnet hos de forskellige familiemedlemmer og lavede så en onlinemiddag for hele familien. Så kunne de se hinanden, tale sammen og nyde den samme menu."

"Jeg tænker, at påskefrokosten i år bliver noget anderledes end den plejer, og vi tilbyder derfor en gourmet påskefrokost i vores 'Gourmet Drive In'. Man kan spise den hjemme og benytte Skype, Facetime, Zoom - eller hvad man har af muligheder - med sin familie og venner. Vi slår det op som et event på Facebook, og folk kan ligeledes poste billeder der, uanset om man har købt frokosten hos os eller har lavet den selv," siger Gerth Sloth Berthelsen.

Morskaberne samler bestillinger ind til påskefrokost via deres hjemmeside indtil 9. april kl. 20.00.

mik.