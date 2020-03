Artiklen: Et trut i lurerne for 'Allerød i Glimt 2019'

Et trut i lurerne for 'Allerød i Glimt 2019'

Interessen for at møde Allerød Nyt og få et glas efter udgivelsen af den nye årbog var god

Interessen var god, da Allerød Nyt 3. marts bød på et glas på Mungo Park i anledning af udgivelsen af 'Allerød i Glimt 2019'.

Allerød Nyts redaktør, Jens Berg Thomsen, bød velkommen, og han gav ordet til Allerød Nyts nye ansvarshavende chefredaktør, Palle Høj, der fortalte om Sjællandske Mediers køb af Allerød Nyt og 11 andre ugeaviser i Nordsjælland.

"Allerød Nyt består - som før. Vi har købt avisen for, at den skal fortsætte som altid, og vi skal også fortsat lave Frederiksborg Amts Avis, som vi altid har gjort," slog Palle Høj fast og satte en tyk streg under, at ønsket og målet på tryk og net også fremover er en stærk lokal nyhedsformidling.

Jens Berg Thomsen supplerede:

"Det er vigtigt at understrege, at vi ikke er lagt sammen til én redaktion."