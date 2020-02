Erik Strid på besøg i Blovstrød

Blovstrød Kirke får 12. marts kl. 19.00 besøg af pastor emeritus Erik Strid, der vil tale om 'Frans af Assisi i det 21. århundrede'.

Foredragsaftenen indledes med en kort andagt i kirken ved Erik Strid, hvorefter han i sognegården vil holde foredrag om, hvad der gør Frans af Assisi til én, som på en næsten voldsom måde både inspirerer til eksistentiel dialog og enkel udadrettet handling. Og dette samtidig med, at Frans' intense religiøsitet taler meget stærkt til mange mennesker i dag - Erik Strid inklusive, skriver kirken i en pressemeddelelse.

Sognepræst Mathias Harding udtaler:

"Erik Strid er gået til kilderne selv og har i denne omgang med kilderne søgt at løsrive Frans' historie fra den katolske kirkes jerngreb. Det bliver spændende at høre Strids tanker om Frans af Assisis relevans for vore dages samfund."

Der er gratis entré og tilmelding er ikke nødvendig.

mik.