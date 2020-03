Erik Lund foreslår ens parkeringsregler i bymidten

Erik Lund - vil have undersøgt mulighederne for at indføre ens parkeringsregler i bymidten i Lillerød.

Det konservative byrådsmedlem ønsker at få undersøgt, om kommunen kan tvinge private ejere af p-arealer til at indføre samme p-regler som kommunen

Det konservative byrådsmedlem Erik Lund foreslår, at der ses nærmere på mulighederne for at indføre ens parkeringsregler i bymidten i Lillerød.

'Parkeringsforholdene i bymidten er præget af usikkerhed om, hvor længe man må parkere på de enkelte parkeringsarealer. På de kommunale parkeringsarealer må man parkere i tre timer, mens der på de private parkeringsarealer er tidsbegrænsninger på både tre timer, to timer og en time,' skriver Erik Lund i sit forslag.

Han fortsætter:

'Det har i mange år skabt stor utilfredshed blandt de handlende i bymidten, og forhandlinger med de private ejere af parkeringsarealerne om ensartede parkeringsregler/-tider i bymidten har desværre ikke båret frugt.'

'Jeg ønsker en undersøgelse af kommunens muligheder for at tvinge de private ejere af parkeringsarealer i bymidten til at have samme tidsbegrænsninger på deres parkeringsarealer som på de kommunale parkeringsarealer. Det kunne måske ske ved et tillæg til lokalplanen for bymidten.'

mik.