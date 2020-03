'Det må være muligt at finde en løsning, hvor et mindre antal besøgende er på pladserne samtidig, og hvor henvendelser til personalet begrænses mest muligt og med en afskærmning, så medarbejderne ikke udsættes for smittefare,' skriver Erik Lund.

Artiklen: Erik Lund foreslår åbning af genbrugspladser for private

Erik Lund foreslår åbning af genbrugspladser for private

'Det må være muligt at finde en løsning,' skriver det konservative byrådsmedlem

Genbrugspladserne bør genåbnes for private. Det mener det konservative medlem af Allerød Byråd, tidligere borgmester Erik Lund.

I en mail til borgmester Karsten Längerich foreslår Erik Lund, at borgmesteren retter henvendelse til de øvrige borgmestre i Norfors' bestyrelse om muligheden for åbning af genbrugspladserne for private.

'Det må være muligt at finde en løsning, hvor et mindre antal besøgende er på pladserne samtidig, og hvor henvendelser til personalet begrænses mest muligt og med en afskærmning, så medarbejderne ikke udsættes for smittefare,' skriver Erik Lund.

Norfors har besluttet at lukke genbrugspladserne - herunder Allerød Genbrugsplads på Nordkranvej 10 - for privatpersoner indtil videre. Beslutningen er taget på baggrund af corona-situationen og regeringens anbefalinger om at begrænse smitten.

'Derudover har KL (Kommunernes Landsforening) meddelt, at de vurderer, at genbrugspladserne ikke er vitale at opretholde i denne situation, hvor medarbejderne i den offentlige sektor i udgangspunktet er sendt hjem,' oplyser Norfors.

