Enigt økonomiudvalg: Virksomheder kan vente med dækningsafgift

udskydelse Et enigt økonomiudalg i Allerød Kommune besluttede forleden at give virksomhederne mulighed for at vente med at betale dækningsafgift. Går forslaget igennem byrådsmødet på torsdag, vil virksomhederne kunne udsætte betalingen af anden rate for 2020 til den første januar næste år. Ordningen er skruet sådan sammen, at anden rate også bliver delt op, så halvdelen af raten skal betales den 1. januar og anden halvdel skal betales den 1. juli 2021.