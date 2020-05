Allerød Byråds møde 30. april fandt sted i Borgerportalen på rådhuset, hvor bordopstillingen var noget anderledes end normalt, som et led i bestræbelserne på at overholde sundhedsmyndighedernes corona-regler. Billedet er taget umiddelbart inden byrådsmødets start. Foto: Michael Braunstein

Send til din ven. X Artiklen: Enigt byråd bag fremrykning af opgaver for 60 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enigt byråd bag fremrykning af opgaver for 60 millioner kroner

Blandt andet sættes der gang i renovering af Kratbjergskolen Engholm, og 12 mio. kr. afsættes til nye klimainvesteringer

Allerød Nyt - 01. maj 2020 kl. 10:00 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt Allerød Byråd besluttede på byrådsmødet 30. april at fremrykke planlagte anlægsopgaver for i alt 60 mio. kr. Pengene skal lånefinansieres. Det sker som et led i bestræbelserne på at understøtte erhvervslivet i forbindelse med corona-krisen.

Anlægsopgaverne fremrykkes fra budget 2021-2023. Der imødekommes ansøgninger fra læringsmiljøpuljen for 8 mio. kr. og renoveres på skole- og dagtilbudsområdet for 8 mio. kr.

Også på vejområdet fremrykkes projekter for 8 mio. kr. Der er tale om cykelsti-projekter, der prioriteres i denne rækkefølge: Cykelsti på Amtsvej, herefter den kommunale del af Blovstrød skolesti (stien til Blovstrød Skole fra den nye del af Blovstrød, dvs. stien bag kroen til krydset ved Sortemosevej), Gl. Lyngevej.

Pulje til trafiksikkerhed fremrykkes og formålet bredes ud til at omfatte trafiksikkerhed og fremkommelighed, i alt 2 mio. kr.

Der fremrykkes 22 mio. kr. afsat til børne- og skoleområdet, og de skal gå til opstart af renovering af Kratbjergskolen Engholm, idet 1 mio. kr. skal bruges på forarbejdet. Når det gælder de resterende 21 mio. kr. til efterfølgende renoveringer skal de gennemføres efter afklaring af opgaverne med brugerne.

Endelig afsættes der 12 mio. kr. til nye klimainvesteringer. Finansieringen sker af det afsatte rådighedsbeløb.

Opbakning og glæde Borgmester Karsten Längerich, V, takkede i byrådet for opbakningen til fremrykningsplanen.

Erik Lund, K, kaldte planen for god og spurgte, om det er korrekt, at der også kan lånes til nye tiltag, hvilket han foreslog, at byrådet i så fald overvejede.

Karsten Längerich svarede bekræftende, at det er muligt også at låne til noget, der ikke er fremrykninger.

Miki Dam Larsen, S, glædede sig over, at mulighederne blev udnyttet til at rykke på børne- og skoleområdet.

"Vi kan få skabt den kvalitet, vi ønsker," sagde han.

Olav B. Christensen, V, slog fast, at "vi skal undgå, at dansk økonomi og danske virksomheder havner i et 'sort hul', og derfor skal vi holde hjulene igang."

"Man må håbe, at andre kommuner gør det samme. Vi skal naturligvis overholde udbudsreglerne, og derfor kan det ikke garanteres, at vores fremrykkede opgaver udføres af lokal arbejdskraft. Det er vigtigt, at vi har valgt opgaver, der i forvejen skulle løses og lå klar i skuffen," sagde han.

Merete Them Kjølholm, Radikale, udtrykte håb om, at fremrykningen også kunne bidrage til den grønne omstilling.

Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek fandt, at det "er fint, at vi gør det her, og rart at det er et samlet byråd."

"Det er corona-krisen, der har skabt en ny situation, men projekterne her er gode og nødvendige," påpegede han.

Nikolaj Bührmann, SF, takkede økonomiudvalget for at gå videre end forvaltningen og tilføje 12 mio. kr. til grønne investeringer.

Endelig glædede Jørgen Johansen, K, sig over, at "vi står sammen i denne tid, også her."

"Vi skal naturligvis huske, at der er tale om lån, og at pengene skal betales tilbage engang, men tak til alle for samarbejdet om fremrykningerne," sagde han.

Betaling af afgift kan udsættes Der var også enighed i byrådet på samme møde om, at virksomheder får mulighed for at udsætte betalingen af dækningsafgift 2. rate 2020.

Halvdelen skal betales senest 1. januar 2021 og den anden halvdel senest 1. juli 2021.

Hermed får virksomhederne mulighed for at udsætte betalingen af 2. rate 2020 på samlet set op til ni måneder.