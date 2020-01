Enigt byråd ændrer ordning med forslag fra borgere

Fremover får byrådet mulighed for at debattere forslag inden de sendes i udvalg

Et enigt Allerød Byråd besluttede 23. januar at ændre ordningen, hvor borgerne kan stille forslag til byrådet. Det skete efter et udspil fra borgmester Karsten Längerich, Venstre.

Proceduren har hidtil været, at byrådet uden debat har sendt forslag fra borgerne til udvalgsbehandling. Fremover får byrådsmedlemmerne mulighed for kort at debattere forslag, inden der tages stilling til at sende forslaget i udvalg.

"Det er et positivt udspil. I Venstre går vi ind for at engagere borgerne til at stille forslag, ikke mindst fordi det jo kan bidrage til nytænkning," sagde Olav B. Christensen, V.

Viggo Janum, Vores Allerød, fandt, at "det er vigtigt, at vi gør det tydeligt, at vi gerne vil engagere borgerne."

"Der kan godt mangle lidt dynamik på byrådsmøderne - en frisk, åben debat, uden at alt er klappet af på forhånd," sagde han.