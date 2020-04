Allerøds 50årsjubilæum bliver fejret - men senere i år, som det ser ud lige nu. Arkivfoto: Michael Braunstein

Enighed i udvalg: Festligheder for Allerød flyttes til efteråret

Aktiv Fritid, Allerød på X og tværs og bærdygtighedsfolkemødet rykkes til september og oktober

Allerød Nyt - 22. april 2020 kl. 17:39 Af Michael Braunstein og Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

rykkes Festlighederne for at fejre Allerød Kommunes 50årsjubilæum bliver rykket til efteråret. Det vedtog et enigt økonomiudvalg den 21. april. Beslutningen indebærer, at Aktiv Fritid finder sted den 26. september - sidste lørdag i den måned - og at Allerød på X og tværs finder sted i ugen efter. Det hele bliver afsluttet med et folkemøde om bæredygtighed.

"Vi rykker festlighederne i anledning af jubilæet til det tidspunkt. Det er planen lige nu, men det er selvfølgelig under forudsætning af, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gøre det på det tidspunkt," siger borgmester Karsten Längerich (V) til Allerød Nyt.

På mødet skulle politikerne tage stilling til status på en række arrangementer i lyset af coronasituationen. Allerøds byråd har besluttet, at jubilæumsfejringen skal ske i fire forskellige hovedspor:

Hovedspor 1: Fejring af Allerøds historie. Hovedspor 2: Udvidet støtte til Aktiv Fritid og Byforum til jubilæet. Hovedspor 3: Folkemøde om bæredygtighed. Hovedspor 4: Pulje til foreninger og frivillige.

Når det gælder 'Fejring af Allerøds historie' er en række planlagte 'hjem til Allerød'-koncerter i regi af Allerød Musikskole udskudt til efter sommerferien. De koncerter, der skal holdes ved Aktiv Fritid, planlægges gennemført.

I 'Hovedspor 2' er der afsat 50.000 kr. til aktiviteter, bl.a. en jubilæumsfest for alle borgere ved Aktiv Fritid med underholdning og fællesspisning på M.D. Madsensvej.

Forslag til ungdomspriser

Planen er nu at gennemføtre Aktiv Fritid med jubilæumsaktiviteterne og Allerød på X og Tværs omkring uge 40. Endvidere vil forvaltningen fremlægge en sag til kultur- og idrætsudvalget med et forslag om, at uddeling af Ungdomspriser 2020 gennemføres sammen med Aktiv Fritid fra en stor scene på 'Øen', oplyses det i dagsordenen. Det tilføjes, at arrangementet er under forsat planlægning i tæt dialog med foreningerne og Byforum.

Når det gælder puljen til jubilæumsaktiviteter på 100.000 kr., har en række foreninger fået tilsagn om midler. Modtagerne er blevet bedt om at melde ind, hvordan aktiviteterne planlægges i relation til covid-19-viruset.

Langt de fleste foreningsaktiviteter er planlagt til afholdelse i 3. og 4. kvartal 2020, oplyses det i dagsordenen, hvor man også kan læse, at kommunens hjemmeside bliver opdateret løbende med information om jubilæumsaktiviteterne.

Besøg på plejecentre forventes gennemført

Arrangementet om Allerød Kommunens historie - 'Da Allerød blev til Allerød' 1. april på Allerød Bibliotek - er udsat til et endnu ikke kendt tidspunkt. Øvrige jubilæums-arrangementer på biblioteket i foråret er også udskudt. De planlagde besøg med kaffe og kage på kommunens plejecentre i uge 43 forventes gennemført under forudsætning af, at det til den tid er forsvarligt, fremgår det af dagsordenen.

Allerød Kommune har oprettet en Instagram-side 'allerod50' om jubilæet. Den kan man som forening overtage i nogle dage og poste billeder på livet løs. Der er også lavet et særligt jubilæumslogo, som frit kan afbenyttes til aktiviteter, der markerer jubilæet. Instagram takeovers fra foreninger udskydes dog indtil videre til tidligst i maj, oplyser kommunen.