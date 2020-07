Se billedserie "Vi har ikke mistet lysten til at skrive om flere fysikere," siger Sussi Bech og Jens Olaf Pepke Pedersen. Foto: Pernille Borenhoff

Endelig en tegneserie om H.C. Ørsted

Allerødborgeren Jens Olaf Pepke Pedersen har sammen med tegnerne Sussi Bech og Ingo Milton skabt tegneserien 'Ørsted - han satte strøm til verden'

Alle voksne har selvfølgelig hørt om Ørstedsværket og Ørstedsparken. Og så selvfølgelig Ørsted, dét der tidligere hed DONG. Nogen husker måske også, at der var en mand, der hed Ørsted, og at han havde noget at gøre med de forsøg med magneter og kobbertråde, som en mere eller mindre entusiastisk fysiklærer i fordums tid forsøgte at gøre spændende for sit ikke altid lige lydhøre publikum.

For de mange, der ikke har fuldkommen styr på, hvem H.C. Ørsted var, og hvad han har betydet for os alle, er der nu godt nyt.

Ørsted er nemlig kommet på tegneserie.

Det er tegnerne Sussi Bech og Ingo Milton, der sammen med fysiker og seniorforsker på DTU Space, Allerødborgeren Jens Olaf Pepke Pedersen, har udgivet tegneserien 'Ørsted - han satte strøm til verden'.

I år er det 200 år siden, at H.C. Ørsted påviste sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme - elektromagnetismen - og det bliver markeret med arrangementer landet over.

"Det er DTU, der koordinerer den nationale Ørsted-fejring," siger Jens Olaf Pepke Pedersen, som har taget turen fra Allerød til Birkerød, for at møde Allerød Nyt i Sussi Bech og hendes mand Frank Bruun Madsens have.

Ørsted grundlagde DTU

Sussi Bech vidste i lighed med så mange andre ikke meget om den verdenskendte danske videnskabsmand, da hun for godt et år siden blev kontaktet af DTU i skikkelse af Jens Olaf Pepke Pedersen.

"Vi kender hinanden fra Weekendavisen, hvor vi har arbejdet sammen. Jeg kontaktede så Ingo, som jeg vidste, vidste alt om Ørsted," siger Sussi Bech.

Trekløveret ville gerne fortælle historien om både mennesket og videnskabsmanden H.C. Ørsted.

"Det var et sjovt univers at dykke ned i. Jeg vidste ikke meget om det fra starten, men blev mere og mere nørdet, som arbejdet skred frem. Det var sjovt at finde ud af, hvordan folk gik klædt dengang, hvordan de indrettede deres hjem, og hvordan gaderne så ud," siger Sussi Bech, der er en af Danmarks meget popoulære tegneseriekunstnere. Hun er ikke mindst er kendt for tegneserien Nofret, hvor hun snart skal i gang med den 13. i serien. Desuden har hun i årevis lavet den satisiske tegneserie Eks Libris sammen med sin mand Frank Bruun Madsen.

"Det var også sjovt at finde ud af, at Ørsted boede på Elers Kollegium. Det gjorde jeg også i sin tid, og det var vildt skægt at tegne trappen, som jeg selv har gået op og ned ad utallige gange," siger Sussi.

En sympatisk rollemodel

I tegneserie-fortællingen om Ørsted kommer man vidt omkring i både Danmark og Europa og helt ind i både laboratorierne og forfatterens følelsesliv.

Grundtvig, Frederik 6 og Oehlenschläger er nogle af de mange personer, der optræder i tegneserien, og læserne kommer tæt på broderen Anders Sandøe Ørsted, der bl.a. var Danmarks 3. statsminister efter indførelsen af Junigrundloven og betragtes som en af Den danske Guldalders hovedpersoner.

"Ørsted var en sympatisk person. Han er en rollemodel. Ikke blot en dygtig fysiker, men også en mand, der er alsidigt interesseret. Han er optaget af både filosofi, litteratur og religion," siger Jens Olaf Pepke Pedersen og suppleres af Sussi Bech:

"Han må have været et spændende menneske at kende."

Fadder til 2000 ord

H.C. Ørsted var samtid med en anden H.C. Nemlig Andersen.

"Han tager sig af ham, og H.C. Andersen skriver Ørsted ind i Skyggen. Ørsted er skyggens ejer," siger Jens Olaf Pepke Pedersen. H.C. Ørsteds interesse for sine omgivelser giver sig blandt andet udslag i, at han regnes som fadder til omkring 2000 ord, der netop er blevet digitaliseret og kan læses på http://www.royalacademy.dk/da/Aktuelt/Orsted-ordbog.

Her støder man naturligvis på ord fra fysikkens verden som elektromagnetisme og brint.

Men også ord som drømmeverden, billedkunst og ildsjæl er tillagt Ørsted og viser hans spændvidde og poetiske sjæl.

Ørsted skal frem i lyset

Sussi Bech og Jens Olaf Pepke Pedersen synes naturligt nok, at det har været spændende at dykke dybere ned i Ørsteds univers. Men at interessen for deres tegneserie har været så massiv har overrasket dem.

Tegneseriens første oplag er stort set udsolgt, og et andet oplag udkommer 5. august.

"Bogen er ved at blive oversat til engelsk, og vi pønser på at få den udgivet på både fransk og tysk, så den kan komme med på tegneseriemesse i januar i Frankrig," siger Sussi Bech.

Måske Ørsted som person og fysiker blev glemt i den brede befolkning. Men hans opdagelser af elektromagnetismen er en forudsætning for, at vi kan tænde lyset, tale i telefon og køre i el-biler.

"Ørsted selv var ikke så optaget af at få sit navn frem, men vi mener, at det er på høje tide at få hans navn ud. Han er en af Danmarks allerstørste forskere," siger Jens Olaf Pepke Pedersen.

Sussi Bech, der ikke tidligere har beskæftiget sig med fysikere vil ikke udelukke, at der kommer et projekt med andre.

"Jeg har ikke mistet lysten til flere fysikere, og måske kunne både Niels Bohr og Tycho Brahe været oplagte at skrive og tegne," siger hun.

Og Jens Olaf Pepke Pedersen er straks tændt på den ide.

"Men Tycho Brahe var ikke nær så sympatisk en person som Ørsted. Men det kunne være spændende at kaste sig over ham," siger han.