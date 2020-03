En hyldest til den gode trivsel

Kratbjergskolen Engholm holdt trivselsdag for at sætte fokus på, hvor vigtig trivsel er

"En af aktiviteterne var at nedskrive gode råd til hinanden om trivsel. De gode råd blev ophængt på et trivsels-træ, og de indgår nu som elementer, vi kan arbejde videre med."

"Mistrivsel skal bekæmpes"

Også borgmester Karsten Längerich talte ved åbningen af trivselsdagen:

"Det er et rigtigt vigtigt emne, I har taget op. Dét skal I have stor ros for, ikke mindst fordi I dermed gør noget for at styrke fællesskabet. Vi skal bekæmpe mistrivsel overalt, hvor vi ser det - velvære og trivsel må ikke komme i klemme i vores eller samfundets ambitioner."

"Kommunen laver en trivselsundersøgelse hvert år, og heldigvis trives langt de fleste børn og unge i Allerød."

"Mit eget gode råd til trivsels-træet skal lyde: Husk at lege med alle i klassen," sagde borgmesteren.