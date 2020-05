"En borgmester er noget, man er døgnet rundt, man er med i alle spørgsmål om alt i sin kommune, og man er altid 'borgmesteren', når man møder borgerne. Det bliver en livsstil at være borgmester, og det er et hverv, der fylder rigtigt meget. Alligevel synes jeg, at jeg godt kan gå hjem og være den privatperson, jeg også er," siger Karsten Längerich. Foto: Nikolai Linares/Byrd

En glad og lykkelig borgmester på 50 år

Fødselaren Karsten Längerich om balancen mellem arbejde og privatliv, om hvordan den politiske interesse blev vakt, om det politiske spil, om personfnidder, om sociale medier, om orienteringsløb og om belgiske éndags-cykelløb i dårligt vejr

Allerød Nyt - 13. maj 2020 kl. 07:15 Af Michael Braunstein

Hans kalender er spækket med møder, aftaler og aktiviteter. Som borgmester er hans meninger og tilstedeværelse hele tiden efterspurgt. Den slags kunne måske komme til at hænge uheldigt sammen med et hvilket som helst privatliv, men Karsten Längerich har fundet en balance i tingene:

"Jeg er en glad og lykkelig mand, der er det rigtige sted - som politiker og som privatperson. Jeg har det mest spændende job, man kan forestille sig, og jeg har fundet ud af sætte det private sammen med det arbejdsmæssige, så det hele kan fungere på en god måde. Rådhuset ligger to minutter fra min bopæl, hvor min kæreste og hendes tre børn også bor, så jeg kan som regel træde til og eksempelvis køre børn til sport mellem de politiske gøremål. At det kan lade sig gøre skyldes naturligvis også det samarbejde, vi har på hjemmefronten."

13. maj fylder Allerøds borgmester 50 år - samme alder som Allerød Kommune - og Allerød Nyt har i den anledning sat Karsten Längerich stævne til en snak netop om det politiske og det private.

En tryg opvækst Karsten Längerich var 1 år gammel, da hans forældre flyttede til Allerød. De bor stadig i barndomshjemmet.

"Jeg har haft et trygt barndoms- og ungdomsliv i Allerød, hvor jeg gik på Ravnsholtskolen. Jeg flyttede fra kommunen og til København, da jeg begyndte at studere på Københavns Universitet, og i 2010 vendte jeg så tilbage til Allerød," beretter Karsten Längerich.

Han blev cand.polit. fra Københavns Universitet i 2000, og derefter blev det til 17 år hos Øresundsbron, hvor han havde titel af markedschef, da han stoppede for at indtage borgmesterstolen på Allerød Rådhus.

I infight med Kurt Hansen Karsten Längerichs forældre har så længe han husker været medlem af Venstre, og hans interesse for politik og for Venstre startede tidligt.

"Jeg var medlem af Venstres Ungdom i mange år, og jeg husker glæden, da de borgerlige med Schlüter i spidsen kom til magten i 1982," siger Karsten Längerich og fortsætter:

"Jeg gik op i politik i mine unge år. Jeg husker specielt, at det daværende SF-byrådsmedlem Kurt Hansen var ude og tale i min 6. klasse, hvor det endte med, at jeg gik i verbal infight med ham."

I årene på og efter universitetet var Karsten Längerich ikke politisk aktiv.

"Det gik måske 15 år, hvor jeg ikke tænkte så meget på politik. Men tilbage i Allerød i 2010 meldte jeg mig ind i Venstre igen, for min interesse for landspolitik, og især for de lokale forhold, som jeg kendte så godt, blev vakt," siger Karsten Längerich og fortsætter:

"Jeg havde en lyst til at arbejde med samfundsforhold, men mere end det: Jeg ville også gerne påvirke beslutningerne i stedet for at stå på sidelinien."

Uro - og så borgmesterpost Det var en tid med uro og intern splid i Venstre i Allerød, som Karsten Längerich oplevede på nærmeste hold i de første år som medlem af partiforeningen:

"Jeg blev lokal formand i 2013, og her var det alfa og omega at få genskabt roen, finde en ny retning og genrejse partiet lokalt. Det lykkedes, tør jeg godt sige. Jeg stillede selv op til byrådet i 2013, dog uden at blive valgt - men de 101 personlige stemmer var meget, syntes jeg."

"I november 2016 blev jeg så spidskandidat for Venstre, der ønskede et generationsskifte. Her blev det ved valget i 2017 til 663 personlige stemmer og så altså en borgmesterpost. Det var egentlig ikke et mål for Venstre at erobre borgmesterposten i 2017, men det kan vel siges sådan, at jeg var på det rette sted på det rette tidspunkt."

Det politiske spil Om det politiske spil og samarbejdsklima i Allerød Byråd siger Karsten Längerich:

"Jeg kendte udmærket til karakteren af det politiske spil, ikke mindst fra ungdomstiden i VU. Og der havde vitterligt været særdeles turbulente tider i Allerød Byråd, men jeg havde ikke oplevelsen af, at der var et betændt politisk klima, da jeg blev byrådsmedlem."

"Aftaler i politik skal holdes, lad mig slå det fast. Og jeg har det bedst, når der skabes brede aftaler til fordel for udvikling af kommunen. Jeg oplever, at det politiske klima og samarbejde i byrådet er blevet et helt andet og bedre i dag - også selvom der kan findes en undtagelse, der peger den modsatte vej," siger Karsten Längerich med henvisning til budget 2020, der blev til gennem en aftale med tre partier og udenom Venstre og borgmesteren.

En livsstil at være borgmester At være borgmester er ikke bare et job som alle andre, fastslår Karsten Längerich:

"Det er det mest spændende job, man kan forestille sig, og jeg vil gerne beholde det så længe som muligt. En borgmester er noget, man er døgnet rundt, man er med i alle spørgsmål om alt i sin kommune, og man er altid 'borgmesteren', når man møder borgerne. Det bliver en livsstil at være borgmester, og det er et hverv, der fylder rigtigt meget. Alligevel synes jeg, at jeg godt kan gå hjem og være den privatperson, jeg også er."

Karsten Längerich - der tidligere var gift gennem 20 år, uden at få børn, hvorefter han var single i tre-fire år - flyttede sammen med sin kæreste og hendes tre børn i et hus i Lillerød den samme uge, hvor han blev borgmester.

"Der var naturligvis noget, vi skulle finde ud af at få til at fungere sammen, for hun har også fuldtidsjob, men jeg synes virkelig, at vi er lykkedes godt med det," siger Karsten Längerich og fortsætter:

"I weekenderne er familien særligt meget sammen, ikke mindst deler vi alle glæden ved at løbe orienteringsløb i Allerød Orienteringsklub. Det er en sport, hvor alle kan være med, og jeg har det sådan, at når jeg løber, tænker jeg meget lidt på politik."

"Ellers tager jeg del i husarbejdet derhjemme, dog er jeg ikke ligefrem havemand. Skal jeg se noget i tv, der virkelig interesserer mig, så slår jeg over på News, men jeg holder også af at se gode fodboldkampe og cykling - i sidstnævnte kategori elsker jeg især små éndags-løb, gerne fra Belgien og meget, meget gerne i møgvejr."

Tænder ikke på personfnidder Karsten Längerich er udmærket klar over, hvordan debatten især på sociale medier kan udarte sig til personangreb og mudderkastning:

"Jeg prøver at svare sobert på relevante spørgsmål og deltager også i seriøse debatter, men noget har en karakter, så jeg slet ikke går ind i det, og det er ikke alt, jeg læser på de sociale medier. Jeg går ind for at holde en sober tone, men tænder ikke på personfnidder og hårde, verbale kampe."

"Når jeg er ude blandt borgerne, vil mange gerne tale med mig, eksempelvis når jeg handler lokalt, og det er helt fint. På tomandshånd har jeg aldrig oplevet den sure og hårde stil, der kan være på sociale medier, det er en mere sober snak, der udfolder sig ansigt til ansigt."

Reception og fest aflyst For Karsten Längerich er dét at fylde 50 år ikke noget radikalt banebrydende.

"Det er et tal, og jeg ville da gerne have holdt en fest, men så skal jeg også videre," siger fødselaren og fortsætter:

"Jeg er ikke dén, der lægger planer langt ud i fremtiden, så jeg har ikke gjort mig tanker om, hvad der skal ske efter borgmestertiden. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har jobbet, meget kan ske - men det tager jeg hen ad vejen."

Det er corona-situationen, der har fået Karsten Längerich til at aflyse en planlagt reception og fest i anledning af den runde fødselsdag.

"Jeg havde glædet mig til det, men nu bliver det sådan, at jeg holder en familiefest senere," siger han og tilføjer om corona-krisen generelt:

"Den har store konsekvenser, for mennesker og virksomheder, og der vil være noget, der nok ændrer sig for altid, men jeg er overbevist om, at det danske samfund kommer igennem krisen og om et par år vil være helt og stærkt igen."

