En genåbnet hverdag med sæbe og sprit

Allerød Privatskole genåbnede for 0.-5. klasse 16. april, og en forældre - Pernille Sten - har skrevet en beretning til Allerød Nyt om sin oplevelse af genåbningen, under overskriften: 'En genåbnet hverdag'.

Pernille Sten konstaterer i sin beretning, at 'børnene og vi andre har lært nye ord og begreber i hverdagen.'

'Vi lærte om coronavirus, værnemidler, smittetryk, aflyst som et af de mest brugte ord, om at vise samfundssind, at sige sammen hver for sig. Vi har sendt virtuelle kram, luftkys og danset foddans. Børnene har lært Office 365 redskabet Teams, har trukket nummer i matematikprofessorkøen og skrevet små søde bøger om hinanden,' skriver Pernille Sten og fortsætter:

'Nu kom dagen så, hvor vi igen skulle afsted i en ny hverdag. Som forældre kunne det godt lige give et gip i maven, var det nu også trygt og sikkert nok, men man må tage hatten af for ledelsen og alle de ansatte på Allerød Privatskole.'

'Der var sendt mails ud med opdeling i klasser med to meters afstand, mindre grupper til gruppearbejde udenfor, udeundervisning, nye vaske, afstandsstriber på gulvet, smilende lærere samt rengøringspersonale og sæbe og sprit i lange baner. Frokost, der var lavet om, så der var smurt sandwich til alle, udleveret med plastichandsker.'

'Særskilte indgange til de forskellige klasser og forskubbede mødetidspunkter, frikvarter og fællessang ikke i det smukke atrium som vanligt, men i hvert sit rum, hvor de sluttede dagen med sang, inden de ønskede hinanden god weekend.'

'Det var nærmest tårefremkaldende som forældre, når man stod udenfor døren i solskinnet og hørte de smukke toner og tænkte, der er styr på alle forholdsregler på Allerød Privatskole,' skriver Pernille Sten.

mik.