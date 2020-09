En aften med Bellman

Han prøvede kræfter med moralsk opbyggelige værker og operetten, men endte med at udfolde sit geni i viser til tidens europæiske dansemusik, og han gik på få år fra at være den svenske konges favorit til at sidde syg i gældsfængslet.

"Vi glæder os meget til af fremføre Bellman i sognegården denne aften. For det første, fordi det er nyt for os at synge Bellman som uakkompagneret mandskorskvartet. Bellman plejer oftest at blive fremført enten af en enlig entertainer, eksempelvis Cornelis Wreeswijk eller Sven-Bertil Taube, eller blive arrangeret for og sunget af større kor. For det andet er sangene en slags tre-i-en, som tilsammen gør Bellmans sange til noget særligt, også i dag. Det er hans eminent dygtige sprogbrug, hans udvælgelse af temaer og skabelse af sangenes persongalleri samt hans evne til selv at finde eller komponere nogle af den tids mest iørefaldende melodier," udtaler én af kvartettens sangere, Niels Moltved.