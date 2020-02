Elever fra Allerød Gymnasium besøgte COWI

Flere af dem gik derfra med en tanke om, at sådan et sted kunne de godt tænke sig at arbejde en dag

Elever fra 3V på Allerød Gymnasium har besøgt COWI i Lyngby. COWI er en rådgivningsvirksomhed, som arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden, hvilket 3V på bedste vis fik et indblik i.

Efter en kort præsentation af nogle af COWI's helt store projekter samt en quiz om Storebæltsbroen og en tur igennem dele af bygningen, fik eleverne et foredrag om virksomhedens struktur - samt om hvad det vil sige at arbejde i en sådan global virksomhed.

'De blev præsenteret for flere eksempler på, hvad COWI gør for at bidrage til den bæredygtige udvikling. Efter foredraget fik eleverne præsenteret en 'ingeniør-case', som de efterfølgende skal arbejde med i matematiktimerne på Allerød Gymnasium,' står der i en pressemeddelelse.

"Besøget sluttede af med, at alle de elever, som havde lyst, fik en rundvisning på COWI. Det var et rigtig godt besøg, og flere af eleverne gik derfra med en tanke om, at sådan et sted kunne de godt tænke sig at arbejde en dag," udtaler matematik- og fysiklærer Stine Weisbjerg.

mik.