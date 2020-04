Ejerne i bymidten bakker butikkerne op

"Det er positivt, at vi i Byforum kan gå sammen om at støtte op, hvor det giver mening. I ejerkredsen er vi i løbende dialog med alle lejere lige nu og forsøger at hjælpe dem med at gøre brug af hjælpepakkerne fra regeringen. Samtidig tilbyder vi udskydelse af husleje, når det er muligt. Vi oplever, at de mange selvstændige butikker, der er i Allerød, klør på, og det bakker vi fra ejerkredsen naturligvis op om," siger formanden for ejerkredsen, Jørgen Vieth, i en pressemeddelelse.

Noget som alle var enige om er, at det kræver fælles indsatser samt opbakning fra Allerøds borgere at få butikkerne og bymidten godt igennem krisen.

Alle parter i Byforum har været samlet til ekstraordinært møde for at drøfte corona-pandemiens indgreb i bymidten. På agendaen var hvordan man på kort sigt kan hjælpe butikkerne og på lang sigt kan sikre, at livet vender tilbage til bymidten som et samlingspunkt for borgere i Allerød.

Allerød Byforum er en forening, der arbejder for at skabe liv i Lillerød Bymidte og består af Allerød Handelsforening, ejerkredsen i bymidten og Allerød Kommune.

Kommunal opbakning

Fra kommunens side er der et lige så stort ønske om at hjælpe erhvervslivet og butikkerne i denne tid.

"Vi er meget optaget af at videreformidle information om de hjælpepakker, der er for alle erhvervsdrivende. Derfor har vi amlet en masse information om, hvordan små og store virksomheder kan gøre brug dem af dem på kommunens hjemmeside," siger borgmester Karsten Längerich og fortsætter:

"Nogle af de konkrete tiltag, som vi har sat i gang, er at fremrykke betalinger til leverandører, og på næste møde i økonomiudvalget skal vi se på muligheden for at udskyde dækningsafgift for ejendomsejere, så de har bedre mulighed for at hjælpe deres lejere."

Borgmesteren forsikrer om, at "når alt vender tilbage til normalen, sættes alle sejl ind for igen at gøre bymidten til et samlingssted for fælleskaber, liv og glæde i Allerød."