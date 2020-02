Efter tre gange verdensrekord: Julius fra Blovstrød vandt suverænt VM-guld

Torsdag aften slog det danske mandskab i 4000-meter holdforfølgelsesløb verdensrekord for tredje gang under VM i banecykling i Berlin. Det skete i finalen, og holdet sikrede sig i tiden 3 minutter og 44,672 sekunder dermed et suverænt VM-guld foran New Zealand.

Holdet bestod af Blovstrød-rytteren Julius Johansen samt Lasse Norman Hansen, Frederik Rodenberg Madsen og Rasmus Lund Pedersen.

Den imponerende præstation sender 4000-meter holdet til tops blandt favoritterne ved sommerens OL i Tokyo.