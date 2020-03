Den ekstraordinære situation har givet personalet i nødpasningen flere muligheder for at gøre noget anderledes med få børn og masser af plads til at udfolde sig både ude og inde. Foto: Allerød Kommune

Send til din ven. X Artiklen: "Efter frokost var de venner på kryds og tværs" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Efter frokost var de venner på kryds og tværs"

Meldingen fra teamet bag nødpasningen i Ravnsholtklyngen er, at nye venskaber er opstået, både børn og voksne har hygget sig

Allerød Nyt - 31. marts 2020 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Den første dag skulle børnene lige se hinanden lidt an, og efter frokost var de venner på kryds og tværs. I løbet af ugen kom der flere børn, og alle har været super gode til at tage imod nye venner." Sådan siger leder Mette Ohland-Andersen efter to uger med nødpasning i Ravnsholtklyngen i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune. Det har været en anderledes hverdag for nødpasnings-teamet, der består af medarbejdere fra flere forskellige institutioner. Meldingen fra teamet er imidlertid, at nye venskaber er opstået, både børn og voksne har det godt – og så har det været super spændende og lærerigt at møde andre kollegaer i kommunen. Mette Ohland-Andersen uddyber: "Jeg hører, at det har været spændende at møde kollegaer, som man har set til diverse kurser, blive de nære kollegaer. Det er gået godt, og alle har den indstilling: Vi er her, og alle skal have gode dage. Som leder ser jeg, at når der er brug for at hjælpe til i en anderledes situation, så er dygtige og engagerede medarbejdere klar."

Mere plads til at udfolde sig både ude og inde en ekstraordinære situation har givet personalet flere muligheder for at gøre noget anderledes med få børn og masser af plads til at udfolde sig både ude og inde. Mange af aktiviteterne er da også foregået ude, da vejret har vist sig fra sin gode side. "Der er eksempelvis blevet bygget kæmpe ting af puder i fællesrummet, hele gulvet er blevet fyldt med magneter og klodser, og et helt orkester med trommer og andet slagtøj er taget i brug. Der har været spændende skovture med bålmad og kreative naturværksteder. Der er god tid til at lave lige præcis dét, man har lyst til. Frokosten har taget lang tid, for der bliver spist godt og snakket meget – og så er der blevet bagt i lange baner," siger Mette Ohland-Andersen. Der har i de 14 dage også været nødpasning på Lillevang Skole Skovvang og i Skakten på klubområdet.

"Fantastisk indstilling hele vejen rundt" Nikolaj Rachdi Bührmann, som er formand for børne- og skoleudvalget, glæder sig over de små historier, der kommer fra hverdagen under corona-pandemien og oplever selv en positiv indstilling. "Om det er forældre, børn og unge, personale ude på institutionerne eller ledelsen er der bare hele vejen rundt en fantastisk indstilling. Alle er med på at få det bedste ud af en alvorlig og ekstraordinær situation. Jeg er stolt af at være borger i Allerød, hvor vi alle hjælper til på bedst mulig vis og så er jeg altså stolt af vores personale," siger Nikolaj Rachdi Bührmann og fortsætter: "Det er helt afgørende, at vi yder omsorg for vores børn og unge. De har ret til en god hverdag, hvor de fortsat kan få lov til at være børn – lege og lære og få det bedst mulige ud af dagen."

Nødpasning på plads for uge 14 og 15 Regeringen har besluttet, at dagtilbud, skoler og klubber fortsat holder lukket foreløbigt frem til og med mandag 13. april. Der er ca. 20 børn på dagtilbudsområdet, som pt. har behov for nødpasning, og lige omkring 15 børn i skole/SFO, som har behov for nødpasning, oplyser Allerød Kommune. På dagtilbudsområdet holder Gravensten, Langkæret, Blommehaven og Ravnsholtklyngen åbent samt en enkelt dagplejer. På skoleområdet er det fortsat Lillevang Skole Skovvang samt Klub Skakten, der har åbent. Derudover har Maglebjergskolen åbent for nødpasning af børn på specialområdet. I uge 15 er det meget få børn, der er tilmeldt nødpasning i de tre dage op til påske. Derfor har kun Gravensten og Ravnsholtklyngen åbent på dagtilbudsområdet, oplyser kommunen. Man kan finde flere oplysninger om og følge med i kommunens indgreb mod corona-pandemien på www.alleroed.dk

mik.