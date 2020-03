Dyt dyt - ska' vi byt': Byttemarked vender tilbage

Da der sidst var byttemarked på Allerød Bibliotek, blev det en succes, og nu er biblioteket sammen med Allerøds grønne guide og Feminine Roser tilbage: Der er stort byttemarked 28. marts fra kl. 10-13.

'Alle har ting og tøj, de ikke længere bruger. Ved at bytte med hinanden kan vi spare penge og ressourcer. Det er godt for dig, din nabo og miljøet. Og så er det faktisk rigtig hyggeligt. Så ryd op i gemmerne, tag tingene med på byttemarkedet, og så er du klar til at give, hvad du har og tage, hvad du kan bruge,' skriver arrangørerne i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Du kan aflevere tøj og ting som adgangsbillet til arrangementet. Kom gerne med rene varer af god kvalitet. Du kan medbringe det, som du kan have på din cykel. Hvis du har store ting derhjemme som møbler og hårde hvidevarer, så kan du tage et foto og hænge op på den blå væg på byttemarkedet.'

'Kom senest kl. 12.30 med varer. Når du er kommet ind, skal du lægge dine varer på plads: Tøj til baby, tøj til børn, tøj til kvinder, tøj til mænd, legetøj og så ting og sager. Så kan du frit tage det med, som du selv har brug for. Hvis du får brug for en pause i bytteriet, så har vi en café med gratis adgang til dig.'

Man kan læse mere om byttemarkedet på den grønne guides hjemmeside: www.dgga.dk.

mik.