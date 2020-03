Danmarks yngste teaterdirektør nogensinde, 28-årige Anna Malzer, er hovedpersonen i 'Dramadronning' på DR2. Foto: Lasse Lindhardt

'Dramadronning': DR2-dokumentar om Mungo Parks 28-årige teaterdirektør

Der er premiere på den nye dokumentarserie om Anna Malzer 8. marts

Allerød Nyt - 06. marts 2020 kl. 05:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På kvindernes internationale kampdag søndag 8. marts er der premiere på den nye dokumentarserie 'Dramadronning' i fire afsnit om Mungo Parks direktør, Anna Malzer. Med sine kun 28 år er hun Danmarks yngste teaterdirektør nogensinde. DR2 har fulgt den unge direktør, siden hun startede på teatret 1. maj 2019 og helt frem til premieren på hendes seneste forestilling 'Tatovering' 28. februar 2020. "Med 'Dramadronning' vil vi gerne invitere de særligt kulturinteresserede helt med ind i maskinrummet. Der hvor kunst og kultur skabes. I dette tilfælde har vi haft mulighed for at træde med ind i Anna Malzers og Mungo Parks univers, og opleve tilblivelsen af forestillingerne helt tæt på. Med denne adgang kan vi samtidig dels lære en af dansk teaters nye store talenter at kende, og dels sætte fokus på en større udfordring i hele teaterbranchen, nemlig den at de unge vælger teatret fra," siger DR-redaktør Anja Hauberg.

"Fuck, der kommer til at ske nogle ting" Dokumentarserien centrerer sig om den unge direktørs første tid på teatret og de udfordringer, der er som ung førstegangs-leder med eksempelvis tusindvis af engagerede årskortholdere og cirka 35 ansatte. Vi er med over det hele: På hendes første arbejdsdag, til det første møde med årskortholderne, på researchtur i Paris, til Reumert-prisuddeling og i skabelsen af hendes to anmelder- og publikumssucceser 'De Hovedløse' og den mere personlige 'Tatovering'. "Problemet er bare, at der er mange publikummer, som er vokset op med teatret, som ikke er min generation. Og jeg skal have genetableret en kontakt til min egen generation som publikum. Der er meget af det her, jeg ikke kan hive mine venner fra Amager med ind og se - fuck, der kommer til at ske nogle ting, altså," siger Anna Malzer i dokumentarserien.

Kan Anna indfri forventningerne? Hun har lovet teatret i Allerød, at hun kan få unge til at gå i teateret med sine forestillinger. Spørgsmålet er, om hun kan indfri sine egne, Mungo Parks, branchens og årskortholderes tårnhøje forventninger? "Vi læste portrættet af Anna i Politiken og øjnede en god historie i både hendes personlige og kunstneriske projekt. Det er ikke hver dag, at en 27-årig kvinde bliver direktør. Så vi ville gerne følge hendes første sæson som 'ny i job' med de op- og nedture, der måtte blive. Og da vi tog på optagelse med Anna på hendes første arbejdsdag på Mungo Park, kunne vi med det samme mærke, at her var en helt særlig kvinde, som i en ret vild alder allerede er meget klar i sin kunstneriske vision. Hun havde et klart projekt om at få hendes egen generation i teatret og samtidig bevare forbindelsen til de vigtige stamkunder - årskortholderne - på teatret," siger Lau Rabjerg-Eriksen, direktør for produktionsselskabet bag 'Dramadronning', Laud People. Efter premieren på 'Dramadronning' på DR2 8. marts kl. 21.00 kan man se de næste tre afsnit kl. 21.00 på søndagene 15. marts, 22. marts og 29. marts.

mik.