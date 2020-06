Modelfoto: Adobe Stock Foto: PARILOV EGENIY/Parilov - stock.adobe.com

Dom: Mand havde 452 cannabisplanter

Allerød Nyt - 06. juni 2020

ret En mand af ukendt alder fik forleden en dom på ti måneders fængsel, heraf seks ubetinget, efter at have haft et cannabisanlæg på en adresse i Lillerød.

Ifølge dommen fra Retten i Hillerød erkendte manden på forhånd. Tiltalen lød på, at han op til den 11. oktober 2017 havde haft 452 cannabisplanter og stiklinger samt en hel del udstyr som lamper, handsker, en saks og noget gødning. Derudover var manden også tiltalt for at have stjålet en varevogn på et tidspunkt i maj 209 samt ikke at have haft kørekort. Og endelig lød tiltalen, kan man læse i dommen, at lyset til cannabisplanterne var ført uden om måletavlen, så elselskabet Radius havde lidt et tab på 16.000 kroner.

I dommen står der, at manden ikke bestred erstatningspligten over for elselskabet, og at han heller ikke protesterede over, at anklagemyndigheden ville have alt udstyret og cannabisplanterne konfiskeret.

Ud over de i alt ti måneders fængsel, fik manden ogs åen bøde for at have overtrådt færdselsloven på 7.500 kroner. Hans kørekort var blevet taget fra ham for bestandigt i 1986, står der i dommen.