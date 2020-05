Dimission på Allerød Gymnasium 26. juni

'Fredag den 26. juni holder vi dimission på AG! Jeg har lige været rundt og snakke med nogle af klasserne, og jeg er helt opmærksom på, at I alle gerne ville vide, hvordan dimissionen kommer til at foregå. Jeg kan desværre ikke svare på det endnu. Vi afventer fortsat hvilke retningslinjer, der kommer til at gælde for en dimission.'

'MEN vi er helt sikre på, at der bliver et arrangement! Og der er ingen tvivl om, at vi vil gøre det så festligt som muligt, inden for de rammer vi får, hvad enten det bliver ude eller inde - klassevis eller i større grupper - eller andet. Der kan også blive begrænsninger ift. hvor mange gæster vi kan have. Så snart vi ved mere, så skriver vi ud til jer!,' står der i opslaget.