Se billedserie Byvandringen startede ved Allerød Bibliotek. Foto: Michael Braunstein

Send til din ven. X Artiklen: "Det interesserer os at følge med i, hvad de finder på" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Det interesserer os at følge med i, hvad de finder på"

Mange borgere gik 1. februar med på byrådets byvandring, der havde afsæt i forslaget til lokalplan for bymidten i Lillerød

Allerød Nyt - 03. februar 2020 kl. 10:21 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det interesserer os at følge med i, hvad de finder på - og hvorfor." Sådan sagde to af de rigtigt mange borgere, der 1. februar gik med på byrådets byvandring, til Allerød Nyt. Bvandringen tog afsæt i forslaget til lokalplan for bymidten i Lillerød, og de to borgere tilføjede: "For os handler det om hele udviklingen i bymidten. Vi bryder os ikke om høje byggerier - og så mangler der mindre boliger, herunder lejeboliger, der er til at betale, når man ønsker at sælge sit hus." Bemærkningen om byggehøjder i bymidten var karakteristisk for, hvad borgerne var optaget af og stillede spørgsmål til ved byvandringen: Det var højden på kommende byggerier, der var mest debat om.

P-pladser og byggehøjder Byvandringen startede på pladsen foran Allerød Bibliotek, hvorfra turen gik til M.D. Madsensvej, Banevang, Allerød Stationsvej, Mungo Park og tilbage til biblioteket. I spidsen gik formanden for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, der ved hvert stop orienterede om tankerne i lokalplanforslaget, og mange andre byrådsmedlemmer var også med på gåturen. På 'Øen' oplyste Miki Dam Larsen, at den gamle stationsbygning ikke bliver fjernet, mens en borger rettede kraftig kritik af det nye sundhedshus, som han fandt var "en skændsel". Det handlede i høj grad om parkering og byggehøjder på p-pladsen ved Banevang. "Når det gælder pendler p-pladserne, fastholder vi antallet, men i nyt byggeri her skal p-pladserne under jorden. Der kan bygges i 11 meters højde ved Banevang, mens vi lægger op til, at byggehøjden kan være 20 meter ved Q8-tanken og den tidligere Fakta samt på arealet lige overfor," sagde Miki Dam Larsen. På et spørgsmål om, hvorfor tillægget til kommuneplan opererer med en mulig ramme på 20 meters byggehøjde i hele bymidten, svarede udvalgsformanden: "Det er korrekt, og i princippet kan der laves en ny lokalplan, der realiserer dét, men det der er i spil - og det vi vil nu med forslaget til lokalplan - er have det højeste byggeri ved Q8 og Fakta og så sænke højden ud mod parcelhuskvartererne." "Der skal også være en grøn forbindelse gennem bymidten, og skoven skal stadig kunne ses og være tilstede. Hele idéen med lokalplanforslaget er at skabe endnu mere liv i bymidten og dermed gøre den mere attraktiv," sagde Miki Dam Larsen. Det fik en borger, der bor på Banevang-siden af stationen, til at bemærke: "Det her er vores hovedindgang til bymidten, skal vi fremover gennem en p-kælder for at komme ind i bymidten? Bevar den åbne plads." Og en anden borger spurgte: "Skal der så fremover betales for pendler p-pladserne?"

"Det er vi ikke tilfredse med" Om muligheden for byggeri i 20 meters højde ved Q8 og den tidligere Fakta-butik samt på arealet overfor, sagde Miki Dam Larsen på stedet: "Vi mener godt, at vi kan gå op i seks etager her, da det ligger ud til banen. Der er i øvrigt et naturligt fald ned mod rundkørslen, så byggeriet ikke vil fremstå så højt." En borger gjorde opmærksom på, at ifølge Niras "bliver byggerierne flere steder så høje, at kigget til skoven bliver væsentligt forringet eller fjernet." Ved afslutningen af byvandringen tog en borger, der bor i Allerød Park, ordet: "Vi er 91 beboere, der bliver afskåret fra at se op mod bymidten, hvis der bygges i 20 meters højde på Q8 og Fakta-området. Vi taler om seniorer med altaner, der nu skal se ind i et byggeri - det er vi ikke tilfredse med.

"Flytning af biografen? Ved Mungo Park fortalte Miki Dam Larsen om tankerne bag Kulturtorvet: "Vi overvejer at samle så mange funktioner som muligt her, det gælder boliger og kultur samt kommunale funktioner, eksempelvis genoptræning. Vi vil blande ejer- og lejeboliger, der her kan bygges i op til 14 meters højde, og den grønne forbindelse skal løbe her fra skoven og op mod stationen. Parkeringen skal under jorden." "Det kunne være en mulighed at flytte biografen over ved Mungo Park. Der er i givet fald ikke planlagt noget konkret på biograf-grunden, men måske kan bygningen blive revet ned. Når det gælder bibliotekshaven, fastholdes den som den er. Det er tanken at fremlægge en plan for Kulturtorvet i foråret." Som afslutning på byvandringen havde deltagerne tilbage på Allerød Bibliotek mulighed for at stille spørgsmål til udvalgsformanden og embedsmænd, og der blev blandt andet spurgt til, om det ikke kunne være en god idé at stille arkitektoniske krav til bygherrer. "Vi stiller netop den slags krav i lokalplanforslaget. Nogle af de bygninger, vi ærgrer os over i dag, ville nok ikke have været der, hvis planen allerede var vedtaget," svarede Miki Dam Larsen. Allerød Nyt spurgte to af deltagerne om deres oplevelse af byvandringen: "Det er et meget spændende emne for os, vi bruger området meget, og vi er blevet lidt klogere i dag. Det ville være godt, hvis alle informationer, spørgsmål og svar blev samlet sammen og offentliggjort. Det var et rigtigt godt initiativ."