Der vises stadig film i Drive In Bio

Drive In Bio i Lynge holder fortsat åbent. Torsdag står således 'Krudttønden', 'The Invisible Man', 'Fremad', 'Klovn' og 'Bad Boys' på plakaten.

Bil-biografen har dog taget en række forholdsregler som følge af corona-krisen, meddeler man på Facebook.

Toiletterne vil såldes være aflukkede. Kiosken vil være helt lukket, og Drive In Bio opfordrer til, at man støtter sin lokale købmand eller kiosk og køber popcorn og sodavand der og tager med - eller medbringer take away, eksempelvis fra lokale restauranter.

Der er stoppet for udlån af radioer, men hvis bilradioen ikke virker, er man mere end velkommen til at medbringe sin egen FM radio, lyder det.

Billetter til filmene købes via driveinbio.dk, og så lyder opfordringen fra Drive In Bio: Bliv i bilen under hele filmen og hold god afstand til bilerne ved siden af.