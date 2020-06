Der blev råbt hurra for Blovstrøds nye børnehus

"Det her byggeri er del af en større vision om Blovstrød som børne- og læringsby. Vi har allerede indviet ét børnehus, og et nyt klubtilbud er også på vej, for vi ved, at børnetallet er stigende her i Blovstrød - og det er jo dejligt."

"Jeg vil specielt takke jer, der sørger for, at vores flotte nye børnehus rent faktisk skyder til vejrs. Tak til håndværkerne for jeres flotte arbejde. Tak til alle for at I har formået at gøre vores mange tanker og visioner til et konkret projekt, som vi kan forholde os til," sagde borgmesteren og fik de fremmødte med på at råbe tre gange hurra for Bøgelunden.