Dejlig musik i gaden

I det meget varme sommervejr havde de fleste gæster sat sig godt til rette i skyggen med noget køligt at drikke, eller en is, inden for rækkevidde.

På scenen stod den akustiske trio Fire På Stribe, som består af Morten Wibe, Jeanette Christiansen og Henrik Kragelund, for at underholde gæsterne med dejlige, fængende popsange med fine melodier og eftertænksomme tekster.

Det lykkedes ganske fint for Fire På Stribe at få folk til at gynge lidt med i takt til musikken, så det var et super fint arrangement.