DF håber på politiske sejre og en masse nye medlemmer

Dansk Folkeparti (DF) i Allerød har holdt generalforsamling, og i den forbindelse giver formanden for partiforeningen, Else-Marie Madsen, udtryk for håbet om, at "det bliver et velsignet år med gode arrangementer, politiske sejre og en masse nye medlemmer."

DF oplyser, at en gammel kending er kommet tilbage i bestyrelsen som næstformand, nemlig Søsser Grønnegård, der er vendt tilbage til Allerød efter nogle år i København.

Bestyrelsen ser i sin helhed sådan ud: Formand Else-Marie Madsen, næstformand Søsser Grønnegård, bestyrelsesmedlemmer Vagn Lund, John Knudsen og Ejnar Christensen samt bestyrelsessekretær Andrea Lynghamar.