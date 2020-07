Foto: CARSTEN LUNDAGER

DEBAT: Vores lokale nærdemokrati er en styrke

Allerød Nyt - 10. juli 2020 kl. 07:30 Af byrådsmedlem Jørgen Johansen (K).

Når valget står imellem, hvorvidt der skal foretages en kommunesammenlægning eller ej, så er valget nemt for os Konservative. Vi ønsker, at Allerød fortsætter som en lille kommune med et stærkt nærdemokrati. For os som lokalpolitikere er det vigtigt, at vi er tæt på borgerne, og at borgerne kender lokalpolitikerne på godt og ondt.

Det, at man kan møde et medlem af kommunalbestyrelsen, når man er ude og handle ind, dyrker idræt eller er en tur i biografen, er for os en forudsætning for, at vi kan leve op til vores vision om at dyrke fællesskabet.

Allerød er en kommune, hvor borgmesteren sætter en ære i at stille op og gøre en forskel, når vores borgere ønsker det. Det gælder idrætsarrangementer, åbning af nye butikker eller andet hvor man gør en forskel og skaber en værdi, som vi sammen kan bruge til at få det optimale ud af vores fælles indsats.

I en tid hvor alt skal centraliseres for at kunne spare, skal vi stille os selv spørgsmålet, om vi virkelig vil dette? Vi skal huske på, at det også betyder, at vi kommer længere væk fra vores lokale kvaliteter. Når vi bliver centraliseret til en større kommune, bliver det også nemmere for medlemmerne i kommunalbestyrelsen at gemme sig og ikke stå på mål for sine politiske retninger.

En politiker skal have nogle visioner og klare mål, som man kan forholde sig til. Som borger kan man udfordre/påvirke disse visioner og mål, men lokalpolitikeren skal også være klar til at stå fast og træffe nogle beslutninger. Konservative er ikke bange for at gå imod strømmen - også selvom det kan give nogle udfordringer undervejs. Vi mener rent faktisk, at det er nødvendigt, hvis vi skal nå frem til de bedste beslutninger.

Det betyder. at vi skal prioritere ind imellem. Den prioritering er vi, Konservative, klar til at tage - også selvom det betyder, at vi får mange modstandere. Det vigtigste for Konservative er, at vi er tro mod vores visioner og det, som vi har lovet, inden vi er blev valgt. Når vi er med til at træffe brede beslutninger, vil der opstå situationer, hvor vi går imod vores egen målsætning- Her vil vi selvfølgelig stå på mål og bakke op om disse beslutninger, samt modtage de øretæver det medfører.

Vores grundholdning er klar. Vi gemmer os ikke. Når en borger skriver til os, så får de hurtigt et svar, og vi er klar til at stille op til dialog alle steder, så længe der er plads i vores kalender.

Lille og hurtig er bedre karakteristikas for en kommune end stor og doven. For os handler det om nærvær. Vores lokalpolitiske holdninger er drevet af vores hverdag, og det vi oplever sammen med jer andre. Vi er ikke bange for at begå fejl, men når vi gør det, retter vi op der, hvor det er muligt.

Som borgere i Allerød har alle ret til at få ordet uanset udgangspunkt, og politikerne har pligt til at lytte. Det skal være nemt at komme i kontakt med sine lokalpolitikere. Derfor skal vi fortsætte med at have det Allerød, som vi kender i dag.