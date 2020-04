DEBAT: Gyllestank i Blovstrød

Allerød Kommunes politikere opfordres til at gribe ind og enten fjerne denne årlige plage for næsten 3.000 Allerød-borgere, eller at reducere stanken. Vores lokalpolitikere må ændre den foreliggende aftale 2018-23 med en økologisk landmand fra Frederikssund.

Der findes flere muligheder for at reducere stanken. De bruges andre steder i Danmark. Der kan f.eks. tilsættes det miljøvenlige Active NS til gyllen eller gyllen kan køres gennem en si inden udbringning. Endelig er der mulighed for helt at fjerne stanken ved at bruge kunstgødning i stedet for gylle. Det kræver at kommunens krav om økologisk dyrkning af området ændres.