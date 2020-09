Coronavirussen tager yderligere fat i Allerød Incidenstallet i Allerød ligger nu på 86 smittede pr. 100.000 borgere

Modelfoto Foto: ?????? ?????????

Allerød Nyt - 22. september 2020 kl. 13:57 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

coronasmitte Coronasmitten stiger i Allerød Kommune. Sidst på ugen i sidste uge kom det ud, at Allerød nu er en såkaldt rød zone-kommune, hvor det såkaldte incidenstal lå over 20. Incidenstallet er et udtryk for det antal, der er konstateret smittet ud af 100.000 borgere på en uge.

Fredag den 18. september lå tallet på godt 27, og i skrivende stund er incidenstallet på 86 smittede ud af 100.000.

"Der ser ud til at Covid-19 desværre har bidt sig fast i vores kommune. Det er helt afgørende, at vi står sammen om at få brudt smittekæderne. Vi er i daglig kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvordan vi skal forholde os. I nogle kommuner indføres besøgsrestriktioner på plejecentre, sociale botilbud mv. På baggrund af det nuværende smittemønster i Allerød kommune, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed dog ikke, at der er behov for lignende tiltag os hos. Men det kan naturligvis hurtigt ændre sig og derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for at hindre smittespredning," siger borgmester Karsten Längerich (V) i en pressemeddelelse.

Allerød Kommune følger alle retningslinjer og anbefalinger fra de nationale myndigheder.

"Vi skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om håndvask, brug af håndsprit, nys i ærmet, undgå håndtryk, kindkys og kram og holde afstand. Det er nu vi skal stå sammen og vise, at vi kan få bugt med det øgede smittetryk," lyder det fra borgmesteren.

Som man kan læse på side ni i dagens avis, har handelsforeningen i Lillerød taget konsekvensen og aflyser en planlagt aftenåbent på fredag og spreder i stedet aktiviteter mv. ud over både fredag og lørdag.

Allerød Kommune skriver, at alle retningslinjer overholdes. Blandt andet har børne-undervisningsministeriet udstendt retningslinjer, der betyder, at alle lejrskoler er aflyst i de næste to uger.

Da kommunen gik i rødt i fredags lød beskeden på syv nye smittede inden for en uge.

"Syv nye smittede inden for de seneste syv dage er ikke en kritisk situation, men det er en klar erindring om, at covid-19 stadig er i blandt os. Derfor er det vigtigt, vi husker os selv og hinanden en ekstra gang på at vaske hænder, spritte af og holde afstand. Vi ved, at det pludselig kan gå stærkt, og heldigvis har vi været skånet i Allerød for kraftige lokale udbrud. Det skyldes i høj grad, at vi har været gode til at inddæmme og forebygge smitte på vores plejehjem, skoler og dagtilbud samt i lokalsamfundet. Det vil jeg gerne rose kommunens borgere og medarbejdere for, og samtidig opfordrer jeg alle borgere i Allerød til fortsat at udvise ansvar og følge myndighedernes ansvisninger i tilfælde at smitte," sagde borgmester Karsten Längerich (V) dengang i eb pressemeddelelse.

Kommunen vil indskærpe over for samarbejdspartnere, foreninger, uddannelsessteder og mange andre over en bred kam at overholde Sundhedsstyrelsens fem ård som er at vaske hænder ofte eller bruge håndsprit, at hoste og/eller nyse i ærmet, at undgå håndtryk, kindkys og kram, at være opmærksom på rengøring hjemme og på arbejdspladser og at holde afstand og at bede andre om at tage hensyn.