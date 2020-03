Coronavirus vendte op og ned på Jonathans brylluprejse til Venedig

"Vi er meget overrasket over, at vi ikke blev screenet i lufthavnen - dét skete, da vi ankom til Venedig. Det var helt normalt at komme til Danmark, og vi kunne bare sætte os ind i toget og køre til Allerød. Vi havde dog under hele hjemrejsen masker på. I dag er det så en helt anden sag, når man ankommer til Danmark fra udlandet, kan jeg forstå," siger Jonathan Sølund Blangstrup.

Kom hjem i sidste øjeblik

Da det nygifte par landede i Venedig, havde de danske myndigheder netop opdateret rejsevejledningen og frarådede alle ikke-nødvendige rejser til området.

"Vi tog den med ro og forsynede os med masker og håndsprit. I Venedigs udgave af Allerød Nyt kunne vi så løbende læse om udviklingen, og mens vi var der, kom det første smittetilfælde i Venedig, og det eskalerede i Italien," fortæller Jonathan Sølund Blangstrup og fortsætter:

"Vi får at vide, at der var et lille 'vindue' på nogle få timer, hvor vi kunne komme hjem - ellers risikerede vi, at Italien lukkede grænserne. Vi var i kontakt med Udenrigsministeriet i den forbindelse og fik at vide, at vi skulle skynde os hjem, og vores forsikringsselskab sagde god for, at vi tog hjem. To dage før planlagt landede vi så i Københavns Lufthavn."

"Vi kom hjem i søndags, og i toget var der tydeligvis flere, der havde været på skiferie i Italien og som havde skiudstyr med og masker på. Da vi kom hjem valgte vi at følge Udenrigsministeriets anbefaling og gik i selvvalgt hjemmekarantæne."