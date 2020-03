Coronavirus: En ansat i Allerød Kommune arbejder hjemme

Der er aktuelt én ansat i Allerød Kommune, der arbejder hjemme fra. Der er ikke tale om karantæne. Det er alene for at være på den helt sikre side ud fra forsigtighedsprincippet, oplyser kommunen.

'Der er ikke tale om karantæne - det er alene for at være på den helt sikre side,' oplyser kommunen, der ikke har kendskab til smittede borgere eller medarbejdere i Allerød Kommune

Allerød Nyt - 05. marts 2020 kl. 16:33 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Kommune har ikke kendskab til borgere eller medarbejdere i kommunen, der er smittet med Covid-19 Coronavirus. En enkelt kommunal medarbejder arbejder dog hjemmefra, men der er ikke tale om karantæne. Det oplyser Allerød Kommune, der slår fast, at man følger udviklingen tæt og har iværksat kommunens Sundhedsberedskabsplan, som kan findes på kommunens hjemmeside alleroed.dk. 'Kommunens håndtering tager entydigt afsæt i de instrukser, den information og de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen sender. I praksis betyder det, at der i alle dele af den kommunale virksomhed er et stort fokus på at forebygge smitte og udvise stor omhu ift. de normale hygiejniske forholdsregler,' skriver Allerød Kommune i en orientering, der fortsætter: 'Allerød Kommune opfordrer alle borgere til at følge samme forsigtighedsprincip - og i øvrigt holde sig orienteret via Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt styrelsens nyhedsbrev, som det er muligt at tilmelde sig.'

Bliv hjemme efter rejser i risikoområder Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle borgere og medarbejdere, som har rejst i et særligt risikoområde, bliver hjemme i en periode på 14 dage fra hjemkomsttidspunktet. 'Det betyder i praksis, at de af kommunens medarbejdere, der er omfattet af ovenstående, bliver hjemme og dermed ikke møder på arbejde. Der er aktuelt én ansat i Allerød Kommune, der arbejder hjemme fra. Der er ikke tale om karantæne. Det er alene for at være på den helt sikre side ud fra forsigtighedsprincippet. Allerød Kommune opfordrer kommunens borgere til at følge samme forsigtighedsprincip,' skriver kommunen og tilføjer: 'Ud fra det nuværende vidensniveau er der fortsat ingen borgere eller medarbejdere i Allerød Kommune, der er smittet.'

Forebyg smitte Allerød Kommune anbefaler, at man forebygger smitte fra coronavirus gennem god håndhygiejne (primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre), ved at undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion og ved at hoste eller nyse i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen. Hvis man har symptomer på sygdom (feber, tør hoste eller vejrtrækningsbesvær) 14 dage efter hjemkomst fra udlandsrejser, er det vigtigt, at man ringer til lægen, inden man møder op. Uden for åbningstider skal man ringe til lægevagten i sin region, anbefales det. Man kan læse mere på Sundhedsstyrelsens side på nettet, hvor der løbende opdateres om situationen.