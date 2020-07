Coronakrisen har givet færre nye virksomheder i Allerød

iværksætter Coronakrisen har ikke stoppet lysten til at blive selvstændig med egen virksomhed, men lidt færre har kastet sig ud i det forhold til sidste år. Nye tal viser, at der i første halvår af 2020 blev stiftet 93 nye virksomheder i Allerød. Det er et fald på 12 procent i forhold til året før, hvor der i første halvår blev stiftet 106 nye virksomheder.

"Det er ikke superoverraskende, at antallet af nye virksomheder er lavere i år end sidste år. Da coronavirussen ramte landet, blev det særdeles udfordrende at være selvstændig erhvervsdrivende, for alt lukkede, og fremtiden var pludselig usikker. Heldigvis har nogle mennesker en så stærk iværksættertrang, at de ikke kan lade være med at kaste sig ud i et iværksættereventyr - økonomisk krise eller ej. Det er sejt," siger administrerende direktør i Dinero, Martin Thorborg i en pressemeddelelse.