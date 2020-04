Corona flytter køkkenhavekursus

Her i foråret skulle Allerød Bibliotek og kommunes grønne guide have afholdt økologisk køkkenhavekursus. Men, men, men: Også her har coronasituationen sat en kæp i hjulet. Nu fortæller den grønne guide dog i en pressemeddelelse, at kurset i stedet bliver til efteråret - nærmere bestemt i september.

"Mangler du ideer til, hvordan du får mest ud af din økologiske have? Vil du gerne undgå at bruge kemi i din have? Kurset er for alle, der har lyst til at dyrke grøntsager i haven uden brug af kunstgødning og sprøjte­gifte, og som gerne vil have et godt resultat ud af have­arbejdet og se dyrelivet udfolde sig. Alle kan deltage, det kræver ingen forud­sætninger andet end lysten til at være med," står der i en pressemeddelelse.