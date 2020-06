Se billedserie Cykelholdet - ?Ung træder til for ung? - består af 18 unge ryttere mellem 14 og 16 år, der kører for en vigtig sag. Pressefoto

Corona eller ej - AUs ønskeryttere er godt på vej

Ungdomsskolen er i fuld gang med forberedelserne til årets cykeltur til Fanø til fordel for ung kræftramt

Allerød Nyt - 20. juni 2020

Måske har du inden for den sidste måned set en gruppe glade unge køre racercykel i Allerød og omegn - klædt i Hjerteforeningens cykeltøj og med sved på panden?

Hvis ja - så er det helt sikkert Allerød Ungdomsskoles ønskeryttere.

Cykelholdet består af 18 unge ryttere mellem 14 og 16 år, der kører for en vigtig sag under mottoet 'Ung træder til for ung'. De samler penge ind til 15-årige Jasper i samarbejde med 'Make a Wish Danmark', som opfylder ønsker for børn mellem tre og 18 år med livstruende sygdomme. Jasper kæmper med knoglekræft og har i mange og lange perioder været indlagt på Rigshospitalet. Han glæder sig enormt meget til at kunne være tilbage hos sin familie og sine venner - og de unge ryttere har valgt at bidrage til, at han får et stort ønske opfyldt, så hans hverdag bliver lidt sjovere trods sygdom og afsavn.

Det betaler sig

Cykelholdet blev søsat sidste år, hvor de dengang ni ønskeryttere kørte til Skagen for at samle ind til Malthe, der havde fået nyt hjerte og drømte om at gå en tur rundt om Mont Blanc sammen med sin familie. En drøm som de unge ryttere hjalp ham med at opfylde ved at samle næsten 30.000 kroner ind.

Ud over en fantastisk tur i sadlen og et helt unikt sammenhold fik de unge også en tydelig oplevelse af, at det betalte sig at gøre noget for andre - og de har alle på nær én meldt sig under fanerne igen i år - sammen med 10 nye ryttere.

"Vi er rigtig glade for at se og høre, hvor meget det at køre for en ung med en livstruende sygdom egentlig betyder for de unge," fortæller Ulla Holtze fra Allerød Ungdomsskole, og hun fortsætter:

"Det bliver pludselig meget konkret, når vi får et ansigt på det unge menneske, som vi hjælper".

Turen går til Fanø

Cykelholdet skal i slutningen af skolernes sommerferie cykle til Fanø t/r - en tur på cirka 700 kilometer. Dagsetaperne er på mellem 90-120 kilometer og der overnattes undervejs på andre ungdomsskoler. Herudover holdes der en hel dags hvilepause på Fanø, hvilket allerede nu er i høj kurs blandt de unge. Med holdet følger to servicebiler, som kører med mad, vand og bagage plus en cyklende og virkelig dygtig cykelmekaniker.

De indledende forberedelser har været i gang siden januar med samarbejdsøvelser, træning i at skifte punkterede slanger og gøre toiletter rene. Alt sammen færdigheder man skal kunne mestre for at kunne gennemføre turen til Fanø.

"Planen var, at rytterne skulle i sadlen i midten af marts, men så kom coronaen og lagde alt stille", fortæller Ulla Holtze og fortsætter:

"Heldigvis blev der åbnet så meget, at vi kunne starte træning i slutningen af april, hvilket alle så frem til".

Sponsorater

Holdet skal møde Jasper lidt senere på måneden i forbindelse med en træningstur og det glæder de sig til.

De unge ryttere skal i tiden op til og under selve turen samle penge ind for at hjælpe Jasper med at opfylde sit store ønske - både via erhvervssponsorater og personlige støtte- og kilometersponsorater. På trods af en noget forsinket start er indsamlingen nu godt i gang og hovedsponsoratet er på plads.

"STARK Hillerød har valgt at støtte Jasper med et sponsorat på 10.000 kr., hvilket vi er så taknemmelige for. Samtidig har vi fået overdraget to store poser fint og næsten ubrugt cykeltøj fra Hjerteforeningen, hvilket passer rigtig godt ind i ungdomsskolens strategi om bæredygtighed," fortæller Ulla Holtze.

Man kan læse mere om sponsorater og følge cykelholdet på Facebook-siden 'AU cykelteam 2020'.

Hvad Jaspers gave bliver, er ikke offentliggjort endnu.

jk/jbt