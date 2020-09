Copenhagen Harmonists deltager i gudstjeneste

Kvartetteten, der for kort tid siden sang Bellmans viser i sognegården, vil levere en musikalsk garniture under søndagens gudstjeneste.

"Kirkesanger Niels Moltved og hans kvartet har tidligere vist, at de virkelig formår at bidrage positivt til gudstjenestens musikalske del, både når de synger solo, og når de udgør klangbunden i den fælles salmesang," fortæller sognepræst Mathias Harding i en pressemeddelelse.

"Vi skal blandt andet synge Niels Brunses "Røde æbler og gulnende blade" fra sanghæftet "Et dusin danske sange". Det er nogle helt vidunderlige sange, som jeg første gang stiftede bekendtskab på et kursusophold ved Seniorhøjskolen. Her var Erling Lindgren og Erik Sommer dirigenter. Begge har forfattet melodier til sanghæftet," fortæller Niels Moltved i pressemeddelelsen.