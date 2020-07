Se billedserie Per Gjerløv fra Lillerød var med til at introducere danskerne for computere. Foto: Kristina Pihl

Computer- pioner fylder 90 år

Per Gjerløv fra Lillerød fylder rundt den 23. juli

Allerød Nyt - 17. juli 2020 Af Kristina Pihl

Fra sin lejlighed i Lillerød kan Per Gjerløv tænke tilbage på et langt og spændende liv, der har budt på alt fra længere arbejdsophold i Sverige og Saudi-Arabien til delfindyk på Bahamas. Torsdag den 23. juli fylder han 90 år, og familie og venner er inviteret til at fejre den runde fødselsdag.

Danmarks første computer Per Gjerløv har haft en lang karriere inden for IT. I 1957 fik han ansættelse hos den svenske elektronik-gigant Atea, der arbejder med computere. Mens computere på det tidspunkt var et forholdsvis ukendt begreb i Danmark, var svenskerne langt fremme i udviklingen. Per Gjerløv kendte inden afrejsen til Sverige intet til computere og blev derfor sendt på computerkursus. Han arbejdede tre år i Sverige, inden han i 1960 vendte hjem til Danmark, hvor efterspørgslen på computere var stor hos virksomhederne. Han tog sin viden med sig fra Sverige, og gennem sin ansættelse ved IBM var han med til at udvikle Danmarks første computer - en maskine der fyldte 200 kvm og kostede 20 millioner kroner.

"Unge mennesker ville jo grine af det udstyr, vi havde dengang," lyder det fra den kommende fødselar.

Arbejde i Saudi-Arabien Per Gjerløv var ansat hos IBM i 30 år, og jobbet gav ham b.la. mulighed for at arbejde tre år i Saudi-Arabien. I 1980 rejste han sammen med sin kone og tre børn afsted til ørkenstaten. Jobbet i Saudi-Arabien gik på at hjælpe den saudiarabiske regering med deres computere. Opholdet gjorde indtryk på Per Gjerløv og familien:

"Især for børnene var det en utrolig spændende tid på en international skole. Vi prøvede også flere gange at køre langt ud i ørkenen og kigge på stjerner. På mange måder var det en spændende oplevelse."

Per Gjerløv var ansat ved IBM indtil 1990, men interessen for computere holdt han ved efterfølgende. I starten af 1990'erne begyndte han at undervise på Danmarks Tekniske Universitet, og 1994 udkom hans første bog "DOS Håndbogen", som er en guide til det operative computersystem af samme navn. Bogen solgte i 70.000 eksemplarer.

Per Gjerløv har senere i livet brugt sin viden inden for computere til at holde computer-kurser i organisationen Senior- IT i Allerød.

"Hele min tilværelse har været at arbejde med computere, og det har været meget sjovt. Der er ikke så mange tilbage af dem, der har været med side begyndelsen," fortæller han

Nye eventyr Den kommende fødselar har altid været en aktiv mand, der holder af at rejse og drage på eventyr.

I 1991 fik han snakket mig ombord på et havforskningsskib, hvor han hjalp til med forskningen i kaskelothvaler. Kort før sin 66-års fødselsdag tog han dykkercertifikat, og det er blevet til omkring 150 dyk bl.a. på Filippinerne og Bahamas, hvor han dykkede med delfiner.

På grund af et svigtende syn kan Per Gjerløv ikke længere rejse alene. Ham og sønnen begiver sig dog stadig ud på rejser sammen, og han nyder at møde nye mennesker og kulturer.

"Det er altid godt at vide, hvordan andre mennesker har det, hvordan de tænker og opfører sig. Det er det, jeg synes, vi savner lidt herhjemme. Her slår vi så meget på, at vi er danskere, og vi er de bedste i verden, og i virkeligheden ved man ikke noget om, hvad der foregår ude i verden."

Følger stadig med Per Gjerløv har boet i Allerød i godt 20 år, og selvom dåbsattesten snart skriver 90 år, holder han sig stadig aktiv med daglige gåture i lokalområdet.

Når det kommer til computere, forsøger han stadig at følge med i den nyeste udvikling.

"Interessen har jeg holdt ved lige, og jeg prøver at hænge på i den udstrækning, det er muligt. Det har været spændende at være med fra starten og se hvor meget der er sket."