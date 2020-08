Cirkusduoen Circostancia inviterer Lillerøds børn og unge til at prøve kræfter med diverse cirkusdiscipliner. Arkivfoto

Cirkuslegeplads i bymidten

Det er den erfarne cirkusduo Circostancia, som ruller manegen ud midt i byen, og inviterer byens børn og unge til at prøve kræfter med diverse cirkusdiscipliner.

Det vil blandt andet være mulighed for at træne balance, jonglere med bolde og kegler, gå på line og stylter, spille med diabolo og køre på ethjulede cykel.

Hver time indleder cirkusduoen med et sjovt og inspirerende show på cirka 10 minutter, og dagen afsluttes med et flot ildshow cirka klokken 13.45, lørdag dog klokken 12.45.

Man er ikke forpligtiget til at deltage alle tre timer, da der bliver etableret nye hold hver time.

For at passe godt på hinanden kan der være lidt ventetid, og Byforum, som er arrangør, håber at alle deltagere vil holde god afstand, så man sammen kan få nogle dejlige timer.