Carmen Koppel synger i caféen

Ninas NaturCafé, Kirkeltevej 101, kan lørdag den 15. august klokken 14.30 byde på et musikalsk besøg, når sangeren Marie Carmen Koppel med pianist Steen Rasmussen spiller i haven.

"Vi stiller selvfølgelig op i haven, så myndighedernes regler følges. Vi kan blive nødt til at lukke for indgang, hvis vi bliver for mange," udtaler Nina Dolriis i en pressemeddelelse.