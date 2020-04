Byrådet får sag om brandsikkerhed i Blovstrød Svømmehal på dagsordenen

Et flertal i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget besluttede at henlægge sagen, men den blev begæret i byrådet af Martin H. Wolffbrandt, K

Allerød Byråd skal drøfte en sag om brandsikkerhed i Blovstrød Svømmehal.

På mødet i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget 31. marts besluttede Miki Dam Larsen, S, Lisbeth Skov, V, Erling Petersen, Blovstrødlisten, og Rasmus Keis Neerbek, EL, ellers at henlægge sagen.

Men Martin H. Wolffbrandt, K, stemte imod, da han ønsker, 'at brandsikkerheden skal prioriteres. Efter etablering af dryland skal brandsikkerheden opdateres.' Martin H. Wolffbrandt begærede sagen i byrådet.

Der var oprindeligt det konservative byrådsmedlem Erik Lund, der rejste sagen i byrådet. Og byrådet besluttede 27. februar 2020 at sende sagen til udvalget.

I Erik Lunds fremstilling af sagen hedder det blandt andet:

'Efter den seneste tilbygning af Blovstrød Svømmehal med omklædning og dryland må der nu kun være op til 150 personer i selve svømmehallen med omklædning og dryland, hvilket er for lidt i forhold til en optimal udnyttelse af hallen. For at få en optimal udnyttelse af selve svømmehallen med omklædning og dryland, ønsker jeg brandsikkerheden i hallen øget, så området må rumme 151-350 personer.'

Erik Lund oplyste - med henvisning til byggemyndigheden - at hvis der skal kunne være mere end 150 personer i selve svømmehallen med omklædning og dryland, må det påregnes, at en række krav til flugtveje og brandtekniske installationer skal være opfyldt.

Det er en del af forslaget, at udgifterne til øget brandsikkerhed i Blovstrød Svømmehal skal dækkes af de afsatte midler til vedligeholdelse af kommunens bygninger.