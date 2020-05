Lene Krogh, der er formand for Allerød Handelsforening, er glad for kundernes opbakning på butikkernes vegne. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Bymidten er i gang: Vi er virkelig glade for opbakningen

"Vi er virkelig glade her i butikkerne for den opbakning, vi har mærket," siger hun.

Hun peger på, at der er blevet lagt noget arbejde for at gøre det hyggeligt at handle i bymidten som for eksempel skolebørn, der har plantet blomster i blomsterkasser langs M.D. Madsensvej, og at nogle restauranter har sat terrassevarmere ud, så de genåbnede spisesteder kan servere udendørs.