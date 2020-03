Lynge Byfest er en gratis fest for hele Allerød, påpeger byfest-formand Jørgen Johansen, der gerne vil være med til at gøre festen endnu større. Arkivfoto

Artiklen: Byfest-formand: God idé med en fest for hele Allerød

"Men lad os bruge det, som vi har i forvejen, til at skabe noget større," siger Jørgen Johansen

"Jeg læser i Allerød Nyt, at der er borgere, der ønsker sig en fest for hele Allerød, når vi er ude af corona-krisen. Det syntes jeg er en rigtig god idé. Men lad os bruge det, som vi har i forvejen, til at skabe noget større. Vi har i hvert fald masser plads på marken i Lynge."

Sådan siger formanden for foreningen Lynge Byfest, Jørgen Johansen.

Han påpeger, at Lynge Byfest er en gratis fest for hele Allerød, der holdes 21.-23. august, hvor der bydes på underholdning for alle aldre.

"Vores butikker og erhvervsdrivende støtter op om vores fest, og derfor kan festen være gratis med masser af aktiviteter. Vi samarbejder med musikskolen, Team Allerød og en lang række andre lokale foreninger fra hele Allerød," siger Jørgen Johansen og fortsætter:

"I år bliver festen udvidet med en anerkendelse af en borger fra hver af vores større lokalområder, så der i år bliver kåret en Årets Blovstrød-, Lillerød- og Lynge-borger. Lynge Byfest spiller også en rolle i forhold til kulturugen Allerød på X og Tværs, og så har vi i år desuden en fejring af Allerød Kommunes 50-års fødselsdag."