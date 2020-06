Buttet mand set ved indbrud i Lynge

Indbruddet fandt sted i tidsrummet mellem 13. juni kl. 12.30 og 14. juni kl. 13.00. Her skaffede gerningsmanden sig adgang til villaen ved at bryde et stuevindue op. Der er ikke fuldt overblik over, hvad der måtte være stjålet, oplyser politiet.