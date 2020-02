Bustur til Skåne og masser af natur

Alle er velkomne - også personer, der ikke er medlemmer af de to foreninger - når Foreningen Norden og Danmarks Naturfredningsforening søndag 22. marts fra kl. 8-18 arrangerer bustur til Skåne.

Turledere er Christian Rørdam og Kurt Borella.

Det centrale sydlige Skåne er på mange måder meget forskelligt fra Sjælland. Her er kuperet med meget skov og mange søer, opdyrkningsgraden er lavere og her bor langt færre mennesker end på Sjælland. Samtidig har de Skånske godser og herregårde meget store jordtilliggender med et rigt dyre- og planteliv. Her kan du opleve smukke landskaber og en naturrig mosaik af skov, natur-enge, husdyrgræssede overdrev og dyrkede områder, lyder det fra arrangørerne, der fortsætter:

Vi kommer til at opleve mange af disse herligheder og håber at se det særdeles artsrige fugle- og dyreliv med arter som havørn, kongeørn, glenter, ravne, høge, spætter, vildsvin, kronhjort, dådyr og rådyr. Elgen forekommer også, men er fåtallig her sydpå.

'På turen vil vi koncentrere os om det naturrige sø- og skovområde i og omkring 'Romeleåsen', geologisk en 'horst', der rejser sig imponerende over det lavtliggende, is-elv afstrømingsområde, der i dag rummer søerne Krankesjön, Vombsjön og Søvdesjön. På og omkring 'Romeleåsen' ligger der mange herregårde med bevaringsværdige miljøer, hvoraf vi passerer flere af dem. Turen ligger på en årstid hvor vi også kan forvente at se en del forårstrækkende fugle, som f.eks. traner, storke, gæs med flere,' skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Mødested er Allerød Station, og det koster 650 kr. for medlemmer og 700 kr. for ikke-medlemmer at komme med. Tilmelding skal ske til Lis Arendt på mail: lisarendt0710@gmail.com. Yderligere oplysninger: Kurt Borella, mail: kurtborella@outlook.dk - tlf.: 2924 2482. Tilmeldingsfristen er søndag 8. marts.

mik.