Busnedlæggelse kan føre til større elev-frafald

"Der er evidens for, at der er større frafald for elever med dårlig offentlig transport til deres uddannelsessted. Nedlæggelse af en linje, der giver trafikal sammenhæng mellem Farum og Allerød, kan altså betyde større frafald," fortsætter han.

"En nedlæggelse af bus 55E vil få store negative konsekvenser for mange unge uddannelsessøgende. Den tværgående busforbindelse er med til at åbne for, at de mange unge i lokalområdet frit kan vælge deres ungdomsuddannelse. Tendensen har de sidste mange år været, at et voksende antal elever fra netop Farum og Værløse ønsker at tage deres ungdomsuddannelse på Allerød Gymnasium", fortæller hun i pressemeddelelsen.