Et flertal i byrådet står bag ny budgetaftale for Allerød Kommune. Ude står Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten. Foto: Jens Berg Thomsen

Budgetforlig på plads i Allerød: Her er de enige

15 ud af 21 byrådsmedlemmer står bag aftale. Blandt andet sættes flere penge af til udbygning af Blovstrød Skole, udvikling af bymidter og ny institution

Allerød Nyt - 11. september 2020 kl. 17:35 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klimaplan. Ny daginstitution på Violvej, nye plejecentre i 2026 og i 2030, samling af genoptræning i bymidten i Lillerød og cykelstier for i alt 37 millioner kroenr.

Det er nogle af punkterne i en ny aftale over næste års budget, som Venstre, Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrødlisten fredag kunne præsentere.

"Der er stor tak til partierne, der er med. Og tak for god tone. Vi er blevet enige om et visionært budget," siger borgmester Karsten Längerich (V) på pressemødet.

"Økonomien er godt polstret i Allerød, og vi har en sund økonomi," lyder det videre.

Det beløb, der hvert år bliver lagt i kommunens kasse, øges lige så stille hen over årene, men kassebeholdningen får også et dyk i 2025, da der her er afsat penge til bygning af nyt plejecenter, renovering af Blovstrød Skole og til institutionen "Firekløveret". Budgettet rummer også besparelser på 0,4 procent. Her siger Längerich, at "det ikke er noget, der rammer hårdt."

Det andet store forligsparti, Socialdemokratiet, er også tilfreds.

"Vi har fået drejet udviklingen godt, og vi har en aftale, der gør det trygt at bo i Allerød for mennesker i alle aldre," siger gruppeformand Miki Dam Larsen og fremhæver blandt andet investeringer i læringsmiljøet i skoen og satsningen på miljøet.

Gruppeformand for Venstre, Olav B. Christensen fremhæver, at der sættes mere af til børn og ældre.

"Et stort flertal i byrådet har taget ansvar. Vi tilgodeser bredden, og vi er glade for et nyt plejehjem i Blovstrød, der stadig kan blive et friplejehjem med denne aftale," siger han.

SF er også glade.

"Der er flueben hele vejen igennem for os, og det gøres også muligt, fordi regeringen og dens støttepartier giver kommunerne gode rammer. Vi er glade for, at "Firekløveret"-byggeriet bliver nyt, og at vi ikke laver en halv løsning, og at budgettet til udbygningen af Blovstrød Skole bliver øget," siger han blandt andet.

Merete Them Kjølholm (R) fremhæver fokuset på klimaet og grøn omstilling.

"Jeg er også glad for, at vi får en fritidskonsulent på mit område (formand for kultur og fritid, red.)," siger hun blandt andet.

Lyttet til os små Vores Allerøds Viggo Janum er også med i aftalen og sætter pris på, at der er lyttet, selvom han sidder på et enkelt mandat i byrådet.

"Selvom andre er stærkere, er vi blevet hørt," siger han blandt andet og fremhæver, at Allerødordningen bevares på 2019-niveau som en af sejrene for hans vedkommende.

Blovstrødlistens Erling Petersen fremhæver renoveringen af Blovstrød Skole, penge til cykelstier og 500.000 kroner til danskundervisning blandt personalet i ældreplejen. Læs hele aftalen på kommunens hjemmeside

Pluk fra aftalen

Nyt plejecenter i Blovstrød i 2026 og enighed om endnu et plejecenter i 2030.

1,7 millioner mere til bedre rehabilitering.

Ny daginstitution på Violvej, "Firekløveret".

Udbygning af Blovstrød Skole.

Ordningen, hvor unge kan få fritidsjob på plejehjem til blandt andet at være sociale med de ældre, gøres permanent.

Klimaplan og mere science i skoen.

Genoptræning samles i bymidten i Lillerød for 20 millioner.

Renovering af cykelstier, udbygning og nye cykelstier for 29 millioner plus for otte millioner, som blev fremrykket under coronakrisen.

Fastholdelse af Allerødordningen på 2019-niveau.

Allerød Folkemøde skubbes igang i 2021 og 2022 med 100.000 hvert år.

Ansættelse af fritidskonsulent og penge til at undersøge, hvor der kan bygges nye idrætsfaciliteter.

Enighed om, at der skal udføres nye lokalplaner for byggeri på Sportsvej, Enghaven, Langkæret og Kollerødvej 8. Læs hele aftalen på kommunens hjemmeside