Sådan plejer det at se ud, når der holdes generalforsamling i Lynge-Uggeløse Brugsforening. Foto: Michael Braunstein

Brugsforeninger holder årsmøder

Det bliver dog på grund af corona-situationen ikke helt, som det plejer at være

Generalforsamlingen i Lynge-Uggeløse Brugsforening finder sted 22. juni kl. 19.00 i mødelokalet i kælderen under SuperBrugsen. På grund af corona-situationen vil der ikke være hverken underholdning eller traktement.

Bestyrelsen henstiller til et begrænset fremmøde og maksimalt 1 person pr. husstand. Hvis sundhedsmyndighedernes regler om forsamlinger i grupper ikke kan overholdes, forbeholder bestyrelsen sig ret til at udsætte generalforsamlingen.

'Vi følger gældende regler udstukket af de offentlige myndigheder, og vi opfordrer derfor vores medlemmer til max. at komme 1 person pr. husstand - og ud fra devisen, at vi passer på hinanden, kan du altid få udleveret regnskabet 2019 i kiosken,' fremgår det af et opslag i butikken fra bestyrelsen.