Brug for indsamlere i Allerød

- Der er mere end nogensinde brug for, at vi stiller op for børnene. Hvis vi ikke handler omgående, kan vi på rekordtid komme til at smadre de enorme fremskridt, som det har taget årtier for verdens børn at tilkæmpe sig. Ved at melde sig som indsamler kan man hjælpe Red Barnet med at hjælpe de børn, der betaler den allerhøjeste pris for corona, udtaler Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.