Brancheforening advarer: Sådan narrer de falske asfaltsælgere dig

"De lever en omflakkende tilværelse, hvor de rejser rundt i landet med familie, campingvogne og maskiner. De er hele tiden på farten, hvilket gør det vanskeligt for utilfredse kunder, politi og Skat at finde dem. Asfaltpiraternes fremgangsmåde er at møde uanmeldt op og tilbyde private borgere og mindre virksomheder at asfaltere deres indkørsel eller parkeringsplads, hvis man slår til med det samme. Typisk står de allerede med et vognlæs af varm asfalt og en historie om, at de har noget asfalt til overs fra et arbejde i nabolaget, som man kan få udlagt med det samme til "en helt speciel pris". I de tilfælde er asfalten ofte blevet oversprøjtet med diesel for at gøre det muligt at lægge den ud lang tid efter, at den normalt ville være gennemhærdet. Resultatet er, at den færdige belægning aldrig hærder og derfor bliver ved med at være blød og ude af stand til at tåle blot en persons vægt. Kunden får derfor at vide, at de skal vente et døgn før de må færdes på den nye asfalt, hvilket normalt er noget sludder, men efter et døgn er piraterne over alle bjerge," siger Anders Hilbert fra Asfaltindustrien i pressemeddelelsen.